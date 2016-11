Burladingen 1000 Haushalte ohne Strom

Burladingen. Gestern kam es um kurz nach 12.30 Uhr zu einer Störung des Stromnetzes in den nördlichen Stadtteilen Burladingens. Betroffen waren davon knapp 40 Ortsnetzstationen und damit schätzungsweise rund 1000 Haushalte und Betriebe in Melchingen, Salmendingen, Ringingen und Teilen von Burladingen selbst. Als Ursache konnten die Monteure des Bereitschaftsdienstes einen Baggerbiss an einer Baustelle nahe des Melchinger Rathauses ermitteln. Dort war bei Tiefbauarbeiten bereits gegen 11.30 Uhr eine von drei Phasen eines 20 000 Volt-Erdkabels beschädigt worden, was einen sogenannten einfachen Erdschluss nach sich zog. Ein einfacher Erdschluss führt im Kabel mit drei Phasen noch nicht zu einer Unterbrechung. In diesem Fall aber wurde eine weitere Phase so stark belastet, dass auch diese ausfiel, so dass es schließlich zum Stromausfall kam.

Als besonders nachteilig aus Sicht des Bereitschaftsdienstes erwies sich bei der Fehlersuche der Umstand, dass die Folgen des Baggerbisses vom Verursacher möglicherweise nicht erkannt worden waren und er den Vorgang auch nicht gemeldet ­hatte. Entsprechend zeitaufwendig war es für die Monteure, die beschädigten Stellen zu identifizieren und im Anschluss daran sofort freizuschalten. Ab 13.12 Uhr gelang es schließlich in Abstimmung mit der zentralen Netzleitstelle in Ravensburg, die Versorgung Zug um Zug wieder aufzubauen. Bis 13.55 Uhr waren alle Stationen und die angeschlossenen Hausanschlüsse wieder am Netz. Die beiden beschädigten Leitungsabschnitte werden jetzt umgehend repariert. Auch bei Waldarbeiten oder dem Umgang mit Kränen kommt es immer wieder zu Kontakten mit Mittelspannungsleitungen, deren Folgen für Verursacher erfahrungsgemäß oft nicht erkennbar sind.

Der heutige Stromausfall hätte sich durch rechtzeitige Benachrichtigung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit komplett vermeiden lassen. Das 20 000 Volt-Mittelspannungsnetz ist als "offener Ring" aufgebaut, so dass im Störungsfall die gestörten Abschnitte – in der Regel zwischen 2 Ortsnetzstationen – "herausgeschaltet" werden können. Durch Umschaltungen innerhalb der Ringstruktur lassen sich die meisten Ortsnetzstationen sozusagen "von der anderen Seite" versorgen, lange bevor die Reparatur beginnt.