Bruddelbote Vom Glück, ein Asylbewerber zu sein

In der Online-Redaktion sorgt das erst einmal für hochgezogene Augenbrauen. Warum denn bloß dieser Artikel? Im Text geht es nicht um einen tödlichen Verkehrsunfall, es gibt keine Fotos von sich lasziv im Stroh räkelnden Jungbäuerinnen und - was was das Ganze noch mysteriöser macht - auch keine von niedlichen Kätzchen. Stattdessen wird die Geschichte einer syrischen Flüchtlingsfamilie erzählt. Bis vor Kurzem hatten Yahya Aljenid, seine Frau Lamyaa Abo Ajoz und die fünf Kinder in getrennten Wohnungen gelebt - aus Platzmangel. Nun sind sie wieder unter einem Dach vereint. Bewohnen ein Einfamilienhaus, jedes Kind hat ein eigenes Zimmer. Schön für die Familie, keine Frage. Aber - was das Klickpotenzial angeht - keinesfalls hitverdächtig. (Jetzt schauen Sie gefälligst nicht so verdattert, ich kann schließlich nichts für Ihr Leseverhalten.)

Mitten in die Ratlosigkeit platzt die Erklärung: Beatrix von Storch hat den Artikel via Twitter geteilt. Frohgemut zwitschert die AFD-Bundesvize in die Welt: "Flüchtlingsfamilie. Eigenes Haus. Alle fünf Kinder eigenes Zimmer. In meinem Freundeskreis träumen da auch einige von." Er scheint groß zu sein, der Freundeskreis der Beatrix Amelie Ehrengard Eilika von Storch. Denn ab dem Moment, in dem die gebürtige Herzogin von Oldenburg den Artikel durch Teilen geadelt hat, verbreitet er sich viral. Der Anfang eines Shitstorms, der sich gewaschen hat.

Der Homo wütbürgeriens: Ein Verhaltensforscher klärt auf