Brigachtal Zwölf stimmgewaltige Sänger zu Gast

Die Konzertprogramme des Ensembles werden oft ergänzt durch Instrumentalwerke auf der Orgel, dem Cembalo oder dem Klavier. Dabei sind die Instrumentalisten entweder aus dem Ensemble oder auch vom jeweiligen Ort des Konzerts. Die beiden Musiker, mit denen das Ensemble in der Martinskirche zusammen musizieren wird, sind Arnold Schmalz am Cello und Helmut Brand an der Orgel.

Ein besonderes Ziel bei der Umsetzung der Kompositionen ist die Homogenität aller Mitglieder beim Vortrag. Das Ensemble musiziert deshalb ohne jedes Dirigat. Es wurde 1993 gegründet und gastiert nach 2015 nun zum zweiten Mal in Brigachtal. Im Mai 2014 gewann es das goldene Diplom und war Preisträger in der Kategorie Sakralmusik beim zwölften internationalen Chorwettbewerb in Bad Ischl (Österreich). Die Mitglieder sind Ilona Bantle, Sabine Kammerer, Gabriele Reuter-Mink und Elisabeth Viereck, Edith Bantle, Georgia Furtwängler, Eva Hayer , Monika Nagel-Weitz und Annegret Preiß, Dietmar Gaus, Raimund Gaus und Armin Gaus.