Brigachtal Zur Einweihung gibt’s großen Schlüssel

Brigachtal. Sich einleben, ankommen in einem neuen Zuhause – die Kindertagesstätte am Froschberg hat am Samstag mit den Kindern, Eltern, Vertretern des Gemeinderates und den beteiligten Baufirmen Einweihung gefeiert. Nach rund einjähriger Bauzeit und zwischenzeitlicher Unterbringung der Kinder in den Räumen der Grundschule und der Kita Schlupfwinkel zogen sie schließlich am 7. November in das neue Gebäude.