Brigachtal Zahlreiche Termine stehen an

Für 25-jähriges Chorsingen wurde Bernhard Asal von Gerold Häßler mit einer Urkunde des Cäcilienverbandes der Erzdiözese Freiburg ausgezeichnet. Der Probenbesuch von 83,9 Prozent und die Auszeichnung von fast 50 Prozent der Chormitglieder zeugten vom Fleiß der Sänger. Alle Proben besuchten Emma Willmann und Leonhard Gut. Nur zweimal gefehlt haben Brunhilde Bucher, Gerold Häßler, Birgit Ohmann, Franz Strobel und Rosi Wagner. An drei Proben konnten Lieve Münch, Rosa Obergfell und Walter Schunggart nicht teilnehmen. Mit Blumen als Anerkennung und Dank wurde das Notenwarttrio Roswitha Käfer, Ruth Kraft und Ursula Gut für ihre Jahresarbeit bedacht.

Leonhard Gut wurde wieder einstimmig zum Schriftführer gewählt sowie als Beisitzer Pina Eichkorn, Christa Hiersig, Bernhard Asal und Erhard Hofmann.

Unter der Leitung von Baiba Urka wird die Männerschola am Karfreitag die Trauermette mitgestalten. Ebenfalls unter ihrer Leitung wird der Chor am Karsamstag die gemeinsame Osternachtfeier der Seelsorgeeinheit mit verschiedenen Liedern und Chören umrahmen und am Ostersonntagabend wiederum mit der Männerschola die Ostervesper singen. Wie im vergangenen Jahr wird der Chor den Pfingstfestgottesdienst umrahmen, in den kommenden Wochen wird die neue Messe "Jubilate Deo" von Wolfram Menschick zusammen mit dem Klaripos-Quartett einstudiert. Es folgt das Fronleichnamsfest und dann – als jährlicher musikalischer Höhepunkt – das Patrozinium. Zuvor wird der Chor im Oktober am Dekanatschortag in der Stadtkirche in Bräunlingen mitwirken.

"Menschen, kommt singt dem Herrn, ruft ihm zu, der uns befreit. Singend lasst uns vor ihn treten, mehr als Worte sagt ein Lied": Mit diesem Lied aus dem Gotteslob lädt der Chor Sänger in die Proben ein, die montags ab 20 Uhr im Cäcilienraum im Pfarrzentrum stattfinden.