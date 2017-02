Brigachtal Zahlreiche Investitionen stehen 2017 im afrikanischen Waisenhaus an

Die Vorsitzende Andrea Schwemmer berichtete über das Waisenhaus: Die acht Kinder würden sich gut entwickeln. Allerdings seien im Juli drei Kinder an Cholera erkrankt. Dank Medikamenten waren sie aber relativ schnell wieder fit. Ino, Matias, Emanuela und Neema sind seit vier Jahren in der Obhut von Liso, Lusi und Yona zwei Jahre. Aleksi geht seit 3,5 Jahren in die Behinderteneinrichtung nach Singida, in den Ferien war er wieder im Liso Watoto Home. Godi ist der neueste Spross (wir berichteten). Mittlerweile hat er sich gut eingelebt und spielt gerne Fußball.

2017 stehen neue Investitionen an, unter anderem ein Kühlschrank und ein Wasserfilter. Das Badehaus soll renoviert werden – dann können die Kinder dort auch duschen und nicht wie bisher im Garten. Zudem sollen Wasserleitungen in Küche und Bad verlegt werden. Das Dach muss renoviert werden: Im Rahmen dessen wird auch eine neue Photovoltaikanlage installiert.

Kassenwart Heiko Schwörer sagte, dass aus dem "anfänglichen Spendensammeln" ein kleines Unternehmen geworden sei, das mit viel betriebswirtschaftlicher Verantwortung geführt werde. 2016 war – gemessen an den Einnahmen – das stärkste Jahr. Der Verein hat durch seine vielen Veranstaltungen und tatkräftigen Helfer Einnahmen in Höhe von mehr als 48 000 Euro gehabt. Den größten Posten stellen die Spenden mit rund 41 000 Euro dar. Die Ausgaben beliefen sich auf rund 33 000 Euro. Das Waisenhaus schlägt mit rund 18 300 Euro zu Buche. Mit einem Plus von über 15 400 Euro können nun die dringendsten Renovierungen und Arbeiten in Angriff genommen werden. Die Kasse wurde geprüft und als richtig eingestuft. Damit stand die Entlastung des Vorstands an, die Theo Effinger als Stellvertreter der Gemeinde vornahm.