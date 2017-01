Beim Brigachtaler Neujahrsempfang zeichnete Bürgermeister Michael Schmitt elf Blutspender aus. Auch Margarethe Knörzer und Siegfried Pohle vom Deutschen Roten Kreuz, Ortsgruppe Bad Dürrheim, kamen, um zu gratulieren. Ehrennadeln für 75-maliges Spenden erhielten Manfred Grimberg und Martin Hirt. Für 50-maliges Blutspenden ehrte die Gemeinde Roland Bausch, Thomas Berger, Roland Bertsche, Hermann Eichkorn, Christoph Hiersig, Carmen Ogrzall, Franz Reichmann, Bernd Schenk und Manfred Weißhaar. "Blutspender tragen ihren Teil dazu bei, dass ein verletztes Kind wieder lacht, ein schwerkranker Mensch wieder gesund wird oder dass andere Menschen überleben können. Das verdient höchste Anerkennung", sagte Schmitt. Der nächste Blutspende-Termin in Brigachtal ist am Mittwoch, 8. Februar, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Festhalle Kirchdorf. An diesem Tag haben Menschen von 18 bis 72 Jahren (Erstspender bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres) Gelegenheit, Blut zu spenden. Der Personalausweis sollte mitgebracht werden. Bürgermeister Michael Schmitt (Bild, von links) gratulierte den Blutspendern Christoph Hiersig, Roland Bausch, Thomas Berger, Manfred Weißhaar, Hermann Eichkorn, Manfred Grimberg und Martin Hirt. Margarethe Knörzer (ganz rechts) und Siegfried Pohle vom Deutschen Roten Kreuz. Foto: Schwörer