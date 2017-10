Brigachtal "Wir wurden nie richtig einbezogen"

Derer gibt es viele: Wie sehr werden die Wohngebiete Hilbengasse, Am Bögle, An der Kälberweid oder Bad Dürrheimer Straße beispielsweise von der Anbindung des Gewerbegebiets tangiert sein. Was kommt an Lärm und Abgasen auf die Anlieger zu, wie viel Landschaft wird dran glauben müssen und wie genau soll die geplante extra Zufahrt mit sechs bis sieben Kilometern Länge durch vorhandene Feldwege realisiert werden?

"Es ist schon schade, dass da nicht mit offenen Karten gespielt wird", sagt Barbara Thomma, offenbar Schlimmes ahnend. Ganz abgesehen davon: "In Villingen ist ja auch das Gebiet Salzgrube, dorthin könnte man doch auch ausweichen", findet sie.

Gemeinsam mit ihren etwa 20 Mitstreitern der Interessengemeinschaft hat Barbara Thomma ein doppelseitiges Flugblatt unters Volk gebracht, auf dem das Für und Wider des Gewerbegebiets Kreuzäcker beackert wird.

Welche Grundstimmung in Brigachtal vorherrscht, vermag die engagierte Brigachtalerin nicht zu sagen. "Das wird sich am Donnerstag zeigen", vermutet sie und hofft, "dass an diesem Abend wirklich mal Klartext kommt". Eines habe die Flugblattaktion in jedem Fall schon bewirkt: "Die Bürger sprechen jetzt darüber."

Weitere Informationen: Bürgerinformationsabend am Donnerstag, 26. Oktober, 19 Uhr, Festhalle Kirchdorf

Pro

Ansiedlung neuer Betriebe,

Steuereinnahmen

Wirtschaftliche Wachstumsfläche und Potenzial für neue Betriebe oder Betriebserweiterungen

Steigende Wirtschaftskraft

Kontra-Argumente der IG

Lärm- und Abgasbelastung für Anwohner

Zerstörung von Naherholungs- und Sportflächen

Enormer Landschaftsverbrauch

Erschließungskosten für die Umgehungsstraße

Abseitige Lage erschwert Vermarktung

Bisher noch nicht ausgeschöpfte, bereits bestehende und erschlossene Gewerbeflächen

Kirchdorf wird von Gewerbegebieten eingekesselt