Brigachtal Wer zu spät kommt, muss zahlen

A ußerdem wurden die Vorgaben beim Auftreten ansteckender Krankheiten sowie bei Allergien erweitert. So müssen unter anderem künftig Allergien der Leitung durch fach- oder amtsärztliche Bescheinigungen angezeigt werden, um Verwechslungen mit ansteckenden Hautausschlägen auszuschließen. Wenn das Kind oder ein Familienmitglied an einer ansteckenden Krankheit leidet, muss dies der Kindertagesstätte gemeldet werden. Nach einer ansteckenden Magen-Darm-Erkrankung darf das Kind erst wieder in den Kindergarten kommen, wenn die letzten Symptome in den vergangenen 48 Stunden abgeklungen sind.

Durften laut der alten Benutzungsordnung noch die Eltern durch eine schriftliche Erklärung gegenüber dem Träger entscheiden, ob das Kind alleine nach Hause gehen darf oder nicht, ist es ab Januar 2017 aus versicherungstechnischen Gründen nicht mehr gestattet, dass sich das Kind alleine auf den Nachhauseweg macht. Ältere Geschwister (ab der zweiten Klasse) dürfen das Kind von der Einrichtung abholen.