Brigachtal Wer als Erster heiratet, erhält das Erbe

Brigachtal. Die Akteure beim traditionellen Weihnachtstheater präsentieren dem Publikum am Samstag, 17. Dezember, ab 14 und 20 Uhr sowie am Sonntag, 18. Dezember, ab 19 Uhr das Stück "Das verflixte Wundermittel" von Bernhard Löhner.

Am morgigen Samstag und am Samstag, 10. Dezember, sind jeweils von 9 bis 12 Uhr die Platzkarten bei Neukauf Weißmann im Vorverkauf für acht Euro erhältlich. Anschließend sind die restlichen Karten bei Getränke Oberföll in Marbach und an der Abendkasse, ebenfalls für acht Euro, erhältlich.

Die Proben für den großen Auftritt laufen seit einigen Wochen auf Hochtouren. Am Bühnenbild wird ebenfalls gefeilt. Ralf Köhler, der Regie führt, hat das Stück auch in diesem Jahr wieder ausgewählt.