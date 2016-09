Brigachtal Weihnachten entsteht

Reinhard Poschmann ist der "Elektroniker" und sorgt dafür, dass alle Szenen per Knopfdruck mit dem passenden Bibeltext, an manchen Stellen auch mit Musik untermalt werden. Er kümmert sich außerdem um die Beleuchtung.

Sieben Elemente zeigen bis zu drei Szenen

Ernst Hauger ist für die filigranen Arbeiten zuständig. Er hat bereits Türen, Fensterrahmen und kleine Brunnen in die Szenerien eingebaut. Ernst Mehlfeld ist der "Stuckateur" und hat die Häuser verputzt, Wege geschottert und Steine gesetzt. Horst Nunnenmacher erledigt die Holz- und Zuschnittarbeiten, Bruno Braun ist als Maler und Dekorateur in die Arbeiten eingebunden. Zwei der insgesamt sieben Elemente, auf denen bis zu drei Szenen zu sehen sind – von Mariä Empfängnis über die Verkündigung, Jesu Geburt, der Flucht nach Ägypten bis hin zur Taufe im Jordan sind so gut wie fertig.

Jetzt sind auch die Damen des Vereins gefragt. Diese werden ab kommender Woche damit beginnen, Bäume und viele weitere kleine Dekorationsgegenstände zu setzen und aufzubauen.

Zur Adventszeit soll das schmucke Stück fertig sein

Auch für die Handwerker wird der Zeitplan nun etwas straffer, denn in der Adventszeit soll die Brigachtaler Krippe erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert werden.