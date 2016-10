Brigachtal Wehr meistert Übung mit Bravour

Brigachtal. 42 Einsatzkräfte waren mit zwei Löschfahrzeugen, einem Tragkraftspritzenfahrzeug, zwei Mannschaftstransportwagen und einer Drehleiter vor Ort, evakuierten die Bewohner und retteten die sechs verletzten Personen. Feuerwehrkommandant Sascha Eichkorn erklärte den Zuschauern, unter ihnen auch einige Gemeinderatsmitglieder, Mitglieder der Altersmannschaft der Feuerwehr, Ehrenkommandanten und Ehrenmitglieder, vor Ort den Ablauf und die unterschiedlichen Einsatzbereiche.

Für die Einsatzkräfte lag die oberste Priorität darauf, den Brand im Garagenbereich zu bekämpfen. Außerdem musste eine weitere Ausbreitung des Feuer verhindert werden über die Brandbekämpfung im Treppenraum. Neben den Verletzten sollten auch alle anderen Personen, die sich im Gebäude befanden, evakuiert werden. Einsatzleiter Manfred Maier koordinierte den gesamten Ablauf, die Führungsgruppe C mit Günter Hirt, Thomas Weißhaar und Theo Effinger dokumentierte den Einsatz, der um 14.30 Uhr mit der Alarmierung begann und um 15.03 Uhr erfolgreich beendet war.

Sascha Eichkorn zeigte sich zufrieden mit dem Ablauf dieser Probe: "Hat alles bestens geklappt." Mit aktuell rund 80 Mitgliedern, darunter auch eine hohe Anzahl an qualifizierten Führungskräften sei die Freiwillige Feuerwehr Brigachtal ohnehin sehr gut aufgestellt. Was die Ausstattung angeht, bestehe nun jedoch Bedarf nach einem leistungsfähigerem Einsatzfahrzeug. Eines, das in das neue Fahrzeugkonzept der Feuerwehr Brigachtal passt. Am Dienstag stellt Eichkorn dem Gemeinderat dieses Konzept vor.