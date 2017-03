Brigachtal War der Heizlüfter schuld am Inferno?

Brigachtal (mae). Den 12. Januar werden die Besitzer und Bewirtschafter des Stellenhofes in Klengen sicherlich nicht vergessen. Damals ging um 5 Uhr der Stall auf dem Aussiedlerhof in Flammen auf. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, hatte sich das Feuer – auch aufgrund des gelagerten Strohs – bereits rasend schnell ausgebreitet, sodass das Gebäude nicht mehr zu retten war. Ausgebrochen war der Großbrand in den Stallungen der Kälber. "Deshalb sind auch die meisten der 33 getöteten Tiere Kälber", erklärt Polizeisprecher Dieter Popp. Schwierig gestalteten sich die Ermittlungen zur Brandursache. Das lag vor allem daran, dass der Brandort komplett zerstört wurde. Nun ist jedoch klar: Der Großbrand wurde durch einen technischen Defekt ausgelöst. "Möglich wäre, dass ein Heizlüfter dafür verantwortlich ist – auf jeden Fall eine technische Anlage", so Popp.