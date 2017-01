Brigachtal Waldkindergarten entzweit Gremium

Die Kinder sollen in der Umgebung des Waldes, die zunächst vom Unterholz befreit werden soll, alle Jahreszeiten kennenlernen. Zwar befinde sich das Waldgelände derzeit im Besitz des Villinger Forstes, der zunächst diese Aktivitäten mit Haftungsausschluss dulde, doch bestehe Gesprächsbereitschaft für einen Waldtausch, teilte Bürgermeister Michael Schmitt mit.

Drei Gründe waren es vor allem, die dabei zu Irritationen führten: In erster Linie waren es die Gesamt-Entstehungskosten in Höhe von 30 000 bis 35 000 Euro, die Maier vorrechnete. Zudem zwei Einzelposten: eine Schutzhütte, die sie mit bis zu 25 000 Euro mit einrechnete, sowie "Kinderbusse" für kleinere Kinder. "Wenn ein Kind mit drei Jahren nicht imstande ist, knapp 800 Meter in einigermaßen normaler Zeit zurückzulegen, weiß ich auch nicht", stellte beispielsweise Bernd Albert (CDU) fest. Die nächste Frage, die sich ihm eröffne, sei die nach sanitären Anlagen und Wasser.

Veronika Sieber (Pro Brigachtal) sah zwar, dass ein Naturangebot sehr wertvoll sei – sie selbst habe daran gute Erinnerungen in Überauchen – doch "wir mussten zwei bis drei Kilometer in den Wald laufen", stellte sie fest. Kinder sollten schließlich nicht nur gefördert, sondern auch gefordert werden. Zudem hege sie die Befürchtung, dass die anderen Kitas nachziehen würden. "Ja" zu Waldtagen, "nein" aber zu dieser Konzeption. Dabei redete sie sich immer mehr in Rage und forderte mehr oder weniger eine Umkehr des Grundsatzbeschlusses – bei dem sie allerdings abwesend war.

Ins gleiche Horn stieß ihr Fraktionskollege Josef Vogt – man wolle schließlich nichts Elitäres einrichten und dann für die Wünsche der anderen Kitas kein Geld mehr haben. Auch Markus Rist (Bürgerinitiative Brigachtal), der sich zumindest noch an den Grundsatzbeschluss erinnerte, wollte lediglich einen abgespeckten Rahmen, schließlich habe man diesen mit 25 000 Euro vorgegeben. Seine Fraktionskollegen Lothar Bertsche und Olaf Faller lehnten das Konzept rundweg ab.

Hauptamtsleiter Martin Weißhaar brach dagegen eine Lanze für das Konzept und stellte sich hinter den Bürgermeister. "Wir können dieses Konzept nicht soweit herunterfahren, dass es nicht mehr sinnvoll ist. Es darf sich doch durchaus abheben von anderen Einrichtungen", befand er. Und man werde auf gar keinen Fall einen "echten" Waldkindergarten in die Wege leiten. Mit sieben zu sechs Stimmen wurde dieser Tagesordnungspunkt letztlich vertagt.