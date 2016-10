Brigachtal Wald- und Naturangebot angeregt

Bei einer Umfrage zur Namensgebung des neuen Kindergartens hatten sich die Eltern mehrheitlich für die Namen "Kita Froschberg" oder "Bärenstark" entschieden. Der Gemeinderat stimmte für "Kita Froschberg", da die Kindertagesstätte auch am Froschberg liege.

Martina Maier, Leiterin des Kindergartens Schlupfwinkel, der in die neue Kindertagesstätte mit einziehen wird, machte sich stark für die Einrichtung eines Wald- und Naturangebotes, an dessen Umsetzung sich die Eltern im Vorfeld stark interessiert gezeigt hatten. Das Wald- und Naturangebot soll im Rahmen der bestehenden Ressourcen der Kita verwirklicht werden und ein ergänzendes Angebot sein. Es sollte den Kindern jeweils in einer Gruppe von circa 15 Kindern an zwei bis drei Tagen pro Woche die Natur näherbringen. Maier nannte Vorteile für die Kinder, die kreativ werkeln könnten, die Sprache werde gefördert, gesunde Ernährung, Naturwissenschaft und Forschung sowie Wald und Natur werden wertvolle Bausteine des neuen Kindergartens sein. Die Eltern hätten sich bereit erklärt, sich einzubringen.

In Abstimmung mit Revierförster Sven Jager habe man einen Standort im Ortsteil Überauchen gefunden, der über die Gemeindeverbindungsstraße Überauchen-Pfaffenweiler gut zu erreichen sei, so die Erzieherin. Man suche nach einer Beförderungsmöglichkeit und benötige auch einen gewissen Etat, fuhr sie fort.

Der Bürgermeister zeigte sich angetan von dem Konzept, auch darüber, dass die Eltern sich einbringen wollen. Jens Löw hielt die Idee für eine tolle Sache, den gewünschten Standort wolle er jedoch noch diskutieren. Auch Josef Vogt und Ferdinand Ritzmann hielten den Wunsch für eine gute Idee. Auf die Frage aus dem Gemeinderat, warum das Naturangebot – eine Hütte müsse auch gebaut werden – nicht in Kirchdorf, wo die neue Kita liege, eingerichtet werden könne, antwortete Schmitt: "Der Wald gehört uns hier nicht, der gehört der Gemeinde Marbach."

Die Verwaltung wird die Ausstattung und Finanzierung notwendiger Investitionen prüfen und im Zuge der Haushaltsplanung für 2017 vorlegen, der Standort wird noch geprüft.