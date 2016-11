Brigachtal Vorweihnachtszeit wirft bereits ihre Schatten voraus

Brigachtal-Überauchen. Vorweihnachtliche Stimmung macht sich am Wochenende, 12. und 13. November, in Überauchen breit. Der Adventsbasar rund um und im Heimatmuseum hält als einer der ersten Adventsmärkte mit 27 Ausstellern ein vielfältiges Angebot bereit. Besonderer Wert wird dabei auf Handgemachtes und Besonderes gelegt. Bastel- und Näharbeiten, aus Stroh geflochtene Dekorationen, Holzarbeiten, selbstgemachte Marmelade, Weihnachtsgebäck und Pralinen sowie leckere Liköre gehören zum Angebot. Außerdem gibt es Strickwaren und den beliebten Kräuterstand von Klothilde Ritzmann. Neu dabei in diesem Jahr ist der Korbmacher Günter Steuer.