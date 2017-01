Brigachtal Vorverkauf läuft

Am Donnerstag, 9. April, 19 Uhr, wird das Stück in der Allerheiligenkirche aufgeführt. Pfarrerin von Kienle gibt eine kurze Einführung in die Zeit Martins Luthers. Die Karten kosten im Vorverkauf zehn Euro für Erwachsene, fünf Euro für Jugendliche, an der Abendkasse zahlen Erwachsene zwölf Euro.