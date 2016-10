Brigachtal Von der Aktualität der Reformation

Anlass der Gemeinschaftsveranstaltung der Evangelischen Erwachsenenbildung und des Ökumenischen Bibelkreises der Matthäusgemeinde und der Mar tinspfarrei sowie des Bildungswerks ist der Jahrestag der Reformation vor 500 Jahren.

Dieses Ereignis feiern nicht nur die evangelischen Kirchen im kommenden Jahr. Es war ein Ereignis, das die Welt und die Kirchen veränderte. Da stellt sich die Frage, ob der 31. Oktober, der Reformationstag, sogar ein gesetzlicher Feiertag sein soll, egal ob Martin Luther seine Thesen nun an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg anschlug oder nicht, obwohl die Menschen sonst eher unwillig sind, was Reformation betrifft. Pfarrer Banse geht in seinem Vortrag auf Vorgeschichte und Historie der Reformation ein. Er stellt die Frage "Was bedeutet dieses Jubiläum für eine Kirche, die Reformation dringend braucht?".

Frank Banse, geboren 1950 in Koblenz, studierte Theologie in Wuppertal, Marburg und Tübingen und war von 2001 bis zum Ruhestand 2015 Schwenninger Stadtpfarrer. Ökumenische Arbeit waren und sind ihm Überzeugungs- und Herzenssache: Er arbeitete mit den christlichen Kirchen Schwenningens zusammen, war Mitorganisator der zwei ökumenischen Stadtkirchentage in VS und der Landesgartenschau. Er pflegte freundschaftliche Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Christlicher. Kirchen (ACK). Auf Landeskirchenebene war er bis zur ­Pensionierung Prälaturbeauftragter für Kirche und Homosexualität. Seit 2014 ist er Stadtrat der SPD in Villingen-Schwenningen.