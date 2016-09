Brigachtal Vom Gehirnjogging bis zur Donnerstagswanderung

Unter der Leitung von Christa Strobel findet so jeden Montag von 10 bis 11 Uhr im Haus der Senioren Gymnastik und Gehirnjogging statt. "Fit in den Alltag 65 plus" heißt es jeweils mittwochs von 15 bis 16 Uhr mit Johanna Hildebrand im katholischen Pfarrsaal. In Marbach wird die Seniorenggymnastik unter der Leitung von Elisabeth Bucher jeden Montag von 15 bis 16.30 Uhr in der Turnhalle angeboten. Einmal im Monat, je nach vorheriger Absprache, wird mit Beatrix Lettner bei der Seniorenspielgruppe Spiel und Unterhaltung angeboten. Treffpunkt ist im Haus der Senioren.

"Tanz mit – bleib fit 60 plus" lautet das Motto der Tanzgruppe, geleitet von Friedhilde Höfle. Die tanzfreudigen Senioren treffen sich dazu jeden Donnerstag vom 9.30 bis 11 Uhr im Pfarrzentrum. Jeden zweiten Montag wird von 14 bis 16 Uhr zu einer gemütlichen Kegelrunde auf der Kegelbahn in der Villinger Güterbahnhofstraße eingeladen.

Die ökumenische Bibelwoche befasst sich im März mit dem Thema Matthäus