Brigachtal Viele Neuigkeiten aus Afrika

Brigachtal. Löwen, Nilpferde, Zebras, Giraffen und Elefanten sehen: Für die sieben Waisenkinder, die im Waisenhaus Liso Watoto Home vom Brigachtaler Verein "LISO Tanzania" leben, ein faszinierendes Erlebnis, über das sie noch sehr lange sprachen.

Dank einer besonderen Spende hatte der Verein und die vier Vereinsmitglieder, die das Haus im September für drei Wochen besuchten, Gelegenheit, den Kindern die Safari in den Ngorongoro-Krater zu ermöglichen. Die stellvertretende Vorsitzende des Vereins Melanie Tepass, Nicole Kunz, Miriam Laufer und Alice Mohr brachten noch mehr erfreuliche Nachrichten mit: Sechs der sieben Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren besuchen die Vor- oder die Grundschule und entwickeln sich gut. Auch Aleksi, der aufgrund einer geistigen Behinderung in einer Behinderteneinrichtung untergebracht ist, macht Fortschritte. Inzwischen spricht der zehnjährige sogar einige Wörter.

Der Kontakt zu den Kindern und auch zu den Mitarbeitern des Waisenhaus steht bei den Besuchen an vorderster Stelle. Den Alltag der Kinder miterleben und gemeinsame Unternehmungen in der Freizeit planen. An einem "Kino-Abend" sahen die Mitarbeiter und Kinder den neuen Film über "LISO Tanzania". Doch auch kleinere Reparaturen im Haus müssen in dieser Zeit organisiert werden. Mit einheimischen Mitarbeitern wurde im September zunächst die Küche renoviert, ein Schreiner erledigte weitere kleine Reparaturen. Zur Zeit sind die beiden Volunteers Fabienne Storz und Ellen Klem vor Ort. Fabienne Storz wird noch bis November bleiben, Ellen Klem bis März 2017.