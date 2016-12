Brigachtal Ural Kosaken begeistern Publikum

Die achtköpfige Besetzung präsentierte auf sehr hohem Niveau ein zweiteiliges Konzertprogramm, mit Stimmgewalt und sehr viel Ausdruck. Sakrale Titel, die auch in Deutschland gut bekannt sind wie "Maria durch ein Dornwald ging" oder "Ich bete an die Macht der Liebe" alternierten mit bekannten russischen Melodien. Zweisprachigkeit war für die Sänger kein Problem, so gab es Bekanntes in Russisch und Deutsch.

War der erste Teil eher besinnlich, ruhig und sakral, so galt der zweite Teil den russischen Volksweisen, die sie mit viel Verve und Begeisterungsfähigkeit präsentierten. Solisten glänzten in ihren Parts, Akkordeon und Balalaika gaben neue Klangfarben in den Folklorestücken, die sie elegant, ausdrucksstark und begeisternd im Altarraum der Kirche sangen.

Mit sehr viel Disziplin, unglaublicher Stimmkraft und viel "Herzblut" gestalteten die acht Männer beide Programmteile aus.