Brigachtal Unterstützung fürs Wohnen im Ortskern

Zwei Anträge wurden 2014 auf die Wiedervermietungsprämie mit 500 Euro bewilligt und ausbezahlt. Beim Altbauerwerb liegen seit dem Jahr 2014 sechs Anträge mit einem Gesamtfördervolumen von 4988 Euro, die bewilligt wurden. Dies waren im Einzelfall zwischen 6000 Euro und 13 500 Euro, jeweils verteilt auf eine Laufzeit von fünf Jahren.

Zwei weitere Anträge aus den vergangenen zwei Jahren liegen vor, jedoch fehlen hier noch die erforderlichen Nachweise. Einer wird vermutlich abgelehnt werden weil die Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

Drei Projekte befinden sich nicht in alter Ortslage

Drei der sechs geförderten Objekte mit Baujahren zwischen 1972 und 1973 befinden sich nicht in alter Ortslage, sondern in den "neueren" Gebieten wie Wald-oder Goethestraße. Die anderen Förderobjekte sind aus den Baujahren 1905, 1958 und 1968. Da vor allem ursprünglich die Förderung alter Gebäude in den Ortslagen im Fokus stand, ist nun beschlossen worden, dass es die Unterstützung dann gibt, wenn die Häuser vor dem 1. Januar 1965 gebaut wurden, statt der bisherigen Richtlinie des 1. Januar 1974.

Gleichzeitig soll auch bei einer Lage im "Innenbereich", vor allem also die Häuser in den Ortskernen erst dann einen Zuschlag erhalten, wenn das Baujahr vor dem 1. Januar 1946 ist statt wie bisher ab 1950. Damit würde auch die erhöhte Förderung für Nachkriegsgebäude entfallen.