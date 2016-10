Brigachtal Treffpunkt der Kulturen

Brigachtal. Pfarrer Dominik Feigenbutz eröffnete den Abend mit einer Laudatio, denn er regte an, diese Ausstellung in Brigachtal zu zeigen. Die jungen Künstler des Kolping-Berufskollegs für Grafik-Design in Schwäbisch Gmünd haben in ihren Werken ihre Blickwinkel auf die Flüchtlingssituation gezeigt. Dadurch bestehe die Möglichkeit, andere und neue Perspektiven zu gewinnen, die teils kritisch, teils kontrovers seien, so Feigenbutz.

Insgesamt 30 Plakate, die zu Diskussionen und Gesprächen anregen sollen sind nun bis Ende Oktober im Rathaus zu sehen. Zur Ausstellungseröffnung hatte Ahmed Hassan, syrischer Flüchtling, der seit einigen Wochen in Klengen wohnt, einen musikalischen Beitrag vorbereitet: Er sang "Fly me to the moon" von Frank Sinatra. In seiner ­Heimat habe er in einem Chor gesungen, berichtete er. "Es freut mich, immer mehr Menschen in Brigachtal kennenzulernen", sagte Ahmed Hassan.

Nach der Laudatio hielt der Flüchtlingskreis aus Brigachtal noch einige Leckereien für die Besucher bereit, die ­Cornelia Lienert vom Helferkreis zusammen mit der vierköpfigen syrischen Familie Ahmad vorbereitet hat. Drei Tage lang haben sie typische syrische Gerichte wie Kunafa (Süßspeise mit Fadennudeln, Rosinen und Käse), Labania (Lammfleisch mit Joghurtsoße), Hummus (Vorspeise aus pürierten Kichererbsen) und Fladenbrot mit viel Aufwand vorbereitet.