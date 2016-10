Brigachtal Tiefe Einblicke in Religionsgeschichte

Luther sei sicher eine der schillerndsten Figuren gewesen. Er machte darauf aufmerksam, dass es eine Kirche Jesu nie gegeben habe. Banse habe seine Schüler in der neunten Klasse stets verblüfft mit der Frage, ob Jesus evangelisch oder katholisch war. Nach heftigen Diskussionen machte er klar, dass Jesus Jude war. "Er wollte die jüdische Religion reformieren. Für seinen Tod am Kreuz sind einzig Pontius Pilatus und die Römer verantwortlich, nicht die Juden", beschrieb er.

In den ersten Jahrzehnten des Christentums habe man es vorwiegend mit Juden-Christen zu tun gehabt. Näher ging er auch auf die blutige Geschichte der ersten Jahrhunderte bis Kaiser Constantin ein, der 312 die Verfolgung durch das Toleranz-Edikt eingestellt hatte. Später ging der Kaiser nach Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. In dieses Machtvakuum stießen die römischen Bischöfe und begannen mit der Judenverfolgung.

Ab dem Jahr 380 sei das Christsein Voraussetzung gewesen, um Soldat zu werden. Zu dieser Zeit begannen die ersten Mönchsorden aufzutreten. Im achten Jahrhundert wurde als großer Gegenspieler der Islam begründet. Im 13. und 14. Jahrhundert seien die Päpste auf dem Höhepunkt ihrer Macht angelangt, nachdem 1054 die erste große Kirchenspaltung stattfand in katholische und orthodoxe Kirche.

Mehrere Reformationsversuche scheiterten – die Kirche sei immer mehr zu einer Gelddruckmaschine geworden, eine große Rolle spielte dabei der Ablass-Handel. Dieser sei letztlich der Hauptgrund zur lutherischen Reformation mit dem Anschlag seiner Thesen geworden. "Die Reformation hat letztlich die Kirche vom Bauch wieder auf die Füße gestellt", sagte er.

Was nach dem Ausruf und nicht erfolgten Widerruf mit Luther geschah, war ebenfalls Teil des Vortrags. Nachdem Luther seine Thesen ausgerufen hatte, schlossen sich viele Länder des Deutschen Reiches sehr schnell der Reformation an. Ebenfalls in diese Zeit sei der Bauernaufstand gefallen, bei dem Luther sich nach Banses Meinung schwer versündigte, indem er den Totschlag an Bauern guthieß.

Dennoch sei die Orientierung an der Bibel nach Banses Meinung der richtige Weg gewesen. Nicht Geld, nicht Buße oder Sühne, allein die Besinnung auf Gottes Liebe seien Garant für den Menschen, gottgefällig zu leben.

Auch heute lechze die Kirche wieder nach Reformation. Den amtierenden Papst Franziskus sieht Banse dabei als einen zarten Refomator an, der versuche, die katholische Kirche in eine moderne Zukunft zu lenken – ganz im Sinne Martin Luthers.

Was aber sind "Protestanten"? Der Begriff geht zurück auf die Speyerer Protestation der evangelischen Stände auf dem Reichstag zu Speyer 1529: Sie protestierten gegen die Aufhebung des "Abschieds von Speyer" 1526, mit dem den Ländern und Reichsstädten, die Reformationen durchgeführt hatten, Rechtssicherheit zugesagt worden war, und beriefen sich dabei auf die Glaubensfreiheit des Einzelnen.