Brigachtal Strohhansel auf dem Brunnen montiert

Nach dem offiziellen Teil und der Zeremonie wurde weitergefeiert bei Glühwein, Punsch und Kesselwurst. Und auch in diesem Jahr ist an der Fasnet in Brigachtal wieder einiges los: Am schmutzige Dunschtig, 23. Februar, Schülerbefreiung um 9 Uhr, danach Sturm aufs Rathaus. Um 14 Uhr ist Kinderball in der Halle in Klengen, um 19 Uhr beginnt der Hemdglonkerumzug.

Am Fasnetfreitag findet in der Halle in Klengen der Zunftball statt, am Fasnetmentig ist um 14 Uhr Umzug durch Klengen mit anschließendem närrischen Treiben.

Am Dienstagabend werden dann die Narrenfiguren wieder vom Brunnen genommen, denn dann endet die Fasnet.