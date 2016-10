Brigachtal Streifzug durch das Heilige Land

In dieser Zeit wirkte sie gut 13 Jahre freiwillig in Israel. Sie ­betreute minderbemittelte, traumatisierte Juden, die in deutschen Konzentrations­lagern Unmenschliches erlitten hatten. Seit 2012 verbringt die ­Referentin ihren Ruhestand in Brigachtal. Soweit es die geringe Freizeit zuließ, war Gudrun Disch im "Land der Bibel" unterwegs und hielt die Eindrücke in gelungenen Bildern fest.

Mit einen Teil dieser Fotos bebildert sie den persönlichen Dia-Vortrag, in dem sie nun im Kirchdorfer Pfarrzentrum von ihren Lebenserfahrungen in Israel erzählt.