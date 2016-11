Brigachtal Start in die Vorweihnachtszeit

Brigachtal-Überauchen. Schon am Samstag machten sich viele auf, um das reichhaltige Angebot in Überauchen im und rund um das Heimatmuseum zu genießen. Empfangen vom großen Portal, den weihnachtlichen Torbogen, den Ludwig Brugger 2012 angefertigt hat, gab es an den Ständen Handgemachtes aus sämtlichen Bereichen: Seifen, Gewürze, handgestrickte Socken, selbst gebastelte Weihnachtsdeko, Kräuterkissen, Christbaumanhänger, selbst gebackenes Brot und Pralinen, Likör und vieles mehr.

Zum ersten Mal präsentierte der Korbflechter Günter Steuer auf dem Adventsbasar seine Handwerkskunst und erklärte Interessierten wie ein Korb entsteht. Heidrun Wagner aus Überauchen, Margarete Kemmelmeier aus Schwenningen und Gertrud Steinmetz aus Obereschach boten Patchwork-Decken, Taschen, Anhänger und Tischdecken. Die drei Damen, die sich in der Patchworkgruppe in Schwenningen kennenlernten, organisieren Jahr für Jahr ihren Auftritt beim Weihnachtsbasar und freuten sich auch in diesem Jahr wieder über die tolle Resonanz.

Heidrun Wagner ist schon seit vielen Jahren beim Adventsbasar dabei. Sie stellte ihre Handwerkskunst schon in den ersten Jahren aus, als alles mit vier Ausstellern im Museum begann. Im Lauf der Zeit wuchs das Angebot, die Stände wurden vor sieben Jahren zum Teil in Hütten nach draußen verlegt. Inzwischen besitzt die Gesellschaft für Altertums- und Brauchtumspflege fünf eigene Holzhütten, acht weitere werden dazu geliehen. Sämtliche Angebote werden vom Verein organisiert, ebenso die kulinarischen Köstlichkeiten vorbereitet. Dieses Jahr gab es Grill – und Currywurst, Pommes, Dinnä, Raclette, Apfelküchle, Crêpes, Kaffee und Kuchen. Auch der beliebte Glühweinstand erfreute sich großer Beliebtheit, am Samstag wurde sogar bis 22 Uhr ausgeschenkt. "Wirklich toll, was hier jedes Jahr auf die Beine gestellt wird. Wir fühlen uns sehr wohl hier, Familie Effinger leistet hier großartige Arbeit", lobte Heidrun Wagner die Organisation.