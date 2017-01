Brigachtal Stallung bei Brand komplett zerstört

Brigachtal. Es ist ein unwirkliches Szenario, das sich den Einsatzkräften Stunden nach Brandausbruch bietet. Die ersten Sonnenstrahlen lassen das traurige Szenario auf dem Aussiedlerhof in einem friedlichen Licht erscheinen.

Doch der Rauch, der aus den verkohlten Überresten der Stallung aufsteigt und die toten Kälber, die teilweise auf dem Hof oder im Brandobjekt liegen, machen deutlich: Hier hat sich am frühen Morgen eine Tragödie abgespielt.

Es war gegen 5 Uhr, als die Flammen bereits in den Nachthimmel züngelten. Auf der Anfahrt der Feuerwehr Brigachtal und der Polizei konnte direkt Rückmeldung an die Leitstelle gegeben werden, dass es sich um einen ausgedehnten Brand handelt. Von Villingen wurde daraufhin die Drehleiter und weitere Kräfte sowie die Führungsgruppe angefordert – auch Kreisbrandmeister Florian Vetter eilte an den Ort des Geschehens.