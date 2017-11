Brigachtal Spaß und Sport finden hier zusammen

Brigachtal. Herbert Hirt ist leidenschaftlich gerne Vorsitzender. Das Oberhaupt des Tennisclub Brigachtal ist stolz auf Brigachtal, seinen Verein und den gesamten Tennisvorstand. So ist der liebste Ort in erster Linie für Hirt der Tennisplatz in Klengen.

Eigentlich sei das aber auch das ganze Brigachtal, in dem er schon seit über 30 Jahren gerne lebe. Man könne im Ort sehr gut seine Freizeit verbringen. Während der Spielsaison von April bis circa Oktober stehen für ihn vor allem der Spaß, der Zusammenhalt und die tolle Gemeinschaft beim Tennisverein an erster Stelle.

Der Blick reicht über das ganze Tal