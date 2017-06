Brigachtal Spannung, Witz und Spiel ist geboten

Brigachtal. Die Vereine haben sich wieder einiges einfallen lassen, um dem Nachwuchs die Sommerferien so kurzweilig wie möglich zu machen. Altbekanntes und Beliebtes wie Fußball, Tennis, ein Tag bei der Feuerwehr, ein Ausflug in den Wald mit Förster Sven Jager, Kegeln und eine Tour auf dem Fahrrad mit dem Radsportverein ist geplant. Auch ein "Tag des offenen Hofes", organisiert und geplant von der Landjugend und dem BLHV, der dieses Jahr auf dem Hof von Markus Rist stattfindet, steht ebenso auf dem Programm wie einige neue Höhepunkte.

Auch die Gemeinde hat neue Angebote vorbereitet

Darunter beispielsweise ein Ausflug in den Zoo nach Karlsruhe, organisiert und durchgeführt von der Narrenzunft. Auch die Gemeinde hat drei neue Angebote: "Reiten wie die Cowboys" wird in einem Westernreitstall in Zollhaus stattfinden, außerdem sollen zwei Märchenwanderungen bei Beckhofen die Kinder begeistern. Die LTG bietet wieder Spiel und Spaß auf dem Dorffest, das den Auftakt zum Ferienprogramm bildet.