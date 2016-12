Brigachtal Seit Jahrzehnten halten sie die Treue

"Es passt in der Regel, manchmal beteiligen sich beispielsweise an unseren Donnerstagsfahrten aber nur drei oder fünf Personen, da sollten wir nachbessern", war im Zuge der Hauptversammlung zu hören – kleinere Schattenwürfe gibt’s also auch in Klengen. Erste Kontakte mit dem Radsportverein lassen sich etwa bei dessen Radmarkt aufnehmen. Wer sich für das elegante Kunstradfahren interessiert, wendet sich an die Trainerin Christine Käfer oder schaut einfach bei den in Überauchen veranstalteten Trainingseinheiten vorbei.

Die dem Kunstrad verbundenen Mädels sind überwiegend auf Bezirksebene unterwegs und messen sich meist mit Gleichgesinnten aus der Bodenseeregion, teils kommt es aber auch zu Höhepunkten bei Landeswettkämpfen und sogar Deutschen Meisterschaften. "Wir sind stolz auf unsere Kunstradabteilung, vielen Dank", lobte denn auch Sven Sohm, unter anderem Christina Käfer vernahm’s mit Wohlwollen.

Wettkampfsport muss finanziert werden, im Zusammenhang verwies der als Bürgermeister-Stellvertreter zur Versammlung gekommene Theo Effinger auf den Zuschusstopf des Kreisjugendsportrings. "200 bis 500 Euro sind pro Jahr drin, das mit ein oder zwei Stunden Büroarbeit. Das ist leicht verdientes Geld, ruft die Zuschüsse also weiterhin ab", so Effinger.

In einem "heimeligen" Verein lässt es sich länger aushalten, fünf Edelweiß-Mitglieder sind nun schon seit 40 Jahren eingeschrieben. Weitere "40-Jährige" sind seit vier Jahrzehnten Mitglied im Badischen Radsportverband (BRV), Ludwig Brugger ist fortan neues Ehrenmitglied des Klengener Radsportvereins. Dessen früherer Vorsitzender, Hubert Obergfell, wäre bei der Hauptversammlung für 50 Jahre Mitgliedschaft im BRV geehrt worden, einige Dissonanzen führen jedoch dazu, dass der "Macher" vom Vereinsleben vorerst Abstand nimmt.