Brigachtal Seit 25 Jahren Ort der Kultur

Mit Chorsätzen aus der "Deutschen Messe" von Franz Schubert umrahmte der Martinschor unter der Leitung von Baiba Urka die Messfeier und spannte damit einen Bogen zu 1991, als er die Wiedereröffnung der Martinskirche musikalisch prägte.

Als vor 25 Jahren am 18. September 1991 die Kirche St. Martin nach wissenschaftlicher Untersuchung und aufwendiger Restaurierung vom Denkmalamt, aber auch dem Brigachtal als herausragendes Zeugnis einer über 1400 Jahre währenden Kirchengeschichte übergeben wurde, war noch nicht klar welche Rolle das historische Erbe in Zukunft spielen sollte. Da die Kirche seine liturgische Funktion an die neuerbaute Allerheiligenkirche abgegeben hatte, musste für die kulturträchtige Martinskirche eine neue Funktion gefunden werden. Diese hat sie nun seit 25 Jahren: sie bildet den Rahmen für Veranstaltungen der musikalischen, literarischen und bildenden Kunstgattungen.

Somit ist sie auf der einen Seite zum Ort kulturellen Geschehens der Gemeinde geworden, auf der anderen ist sie den Menschen als inspirativer und spiritueller Ort zugänglich. In diesem Jahr sind es 15 Veranstaltungen, die im Rahmen des Kulturellen Herbstes geboten werden.