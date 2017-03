Brigachtal Schlachthaus ist bald verschwunden

Die Kosten für den Abriß des ehemaligen Gasthaus Kranz und des Schlachthauses belaufen sich zusammen auf rund 134 000 Euro. Die Firma Storz, welche dann die Erschließung der Grundstücke vornimmt, steht nach Angaben von Ortsbaumeister Alexander Tröndle bereits in den Startlöchern. Kanal-, Wasser- und Glasfaseranschlüsse sind in der Rathausstraße bereits vorhanden und müssen nun noch an die Grundstücke herangeführt werden.

Auf dem Schlachthaus-Areal werden drei Grundstücke von jeweils 500 bis 600 Quadratmetern Größe entstehen, auf denen Einfamilienhäuser gebaut werden. Zwei davon sind bereits vergeben, ein drittes steht noch zum Verkauf. "Wir freuen uns, dass mit dieser Maßnahme die Rathausstraße mit Wohnraum erweitert wird und somit zu einer gelungenen Innenentwicklung beiträgt", sagte Alexander Tröndle.

Die Sanierung der Rathausstraße sei wesentlich schneller vonstatten gegangen als ursprünglich geplant. Schon vor dem Wintereinbruch Ende vergangenen Jahres waren die Arbeiten abgeschlossen. Die Rathausstraße wird künftig an die neuen Grundstücke heranführen, am Ende der Straße ist ein Wendehammer vorgesehen. Ursprünglich war der Abriss des Schlachthauses schon für Ende vergangenen Jahres vorgesehen, doch die Landwirte beantragten, dieses noch bis Januar stehen zu lassen. Dem Antrag stimmte der Gemeinderat zu und so lief noch bis Ende Januar der Schlachtbetrieb. "Wir hatten dann im Februar alle Hände voll zu tun, das Schlachthaus auszuräumen", berichtete Alexander Tröndle weiter. Kessel, Kühlaggregate und andere Geräte wurden nun zunächst ausgelagert und aufbewahrt. Denn es gab erste Überlegungen unter den Landwirten, auf eigene Initiative wieder ein Schlachthaus in Brigachtal zu bauen. Doch hier gilt es, bestimmte Kriterien und Auflagen der EU-Verordnungen zu beachten und zu erfüllen, damit die Landwirte das Fleisch auch verkaufen dürfen.