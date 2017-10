Brigachtal Sanierung auf die sanfte Art

Brigachtal. Der Gemeinderat beschloss, auf einer Länge von 210 Metern die Kanäle der Hochstraße zu sanieren. An der Ausschreibung haben insgesamt sechs Unternehmen teilgenommen, entschieden hat man sich für die Aarsleff GmbH in Stuttgart. Diese schaut auf über 40 Jahre Erfahrung als Marktführer in der Rohrsanierung zurück. Das Angebot beläuft sich auf Kosten von 56 410,74 Euro. Geplant waren Ausgaben in Höhe von 75 000 Euro. Die Gemeinde spare hierdurch 11 000 Euro, freute man sich daher.

Müssten bei einer Generalsanierung die kompletten Rohre ausgetauscht oder mit einem neuen Schlauch ausgekleidet werden, kommt man hier nun mit kleinerem Programm über die Runden. Die Kanalarbeiten werden bewohnerfreundlich verlaufen und mittels einer Rohrinnensanierung oder Inlinersanierung durchgeführt­ – von außen wird von den Sanierungsarbeiten also so gut wie nichts sehen sein. Es werden lediglich die Schachtdeckel aufgemacht, alles Weitere geschieht dann im Verborgenen.

Zudem werden die verschiedenen Strukturen der Versorgungs- und Entsorgungsleitungen erhalten. Es wird ein gefalteter abgemessener Schlauch in das defekte Rohr eingeführt, der zuvor in Spezialharz getaucht und per Kamera an die richtige Schadstelle transportiert wird. Am Ende liegt ein Schlauch im Schlauch – der Innere dehnt sich durch Druckluft aus und wird dann an die Innenwand gepresst und mit Hilfe einer UV Lampe und Spezialharz ausgehärtet. Nach Abschluss der Sanierung befindet sich in der alten, defekten Leitung, eine neue. Das Rohr ist wieder zu hundert Prozent dicht und einsatzfähig.