Brigachtal Russische Weihnachtsstimmung

Brigachtal. Das letzte Konzert im Rahmen des kulturellen Herbsts wird weihnachtlich. Zu Gast ist der Ural-Kosaken-Chor, der am morgigen Donnerstag ab 18.30 Uhr sein Konzert "Weihnachtliches Russland" in der Allerheiligenkirche gibt. Die Konzertbesucher erleben an diesem Abend die musikalische Seele Mütterchen Russlands von der wilden Taiga bis hin zum Schwarzen Meer. Authentisch und ganz ohne Show-Effekte sorgt der Gesang des 1924 gegründeten Ensembles jedes Mal für wohlige Schauer. Die Besucher erwartet russisch-orthodoxe Gesänge und Volkslieder, dazu ein bereits weihnachtlich geschmückter Kirchenraum.