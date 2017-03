Brigachtal Ran an die Geräte mit der LTG

Auch Nicht-Mitglieder dürfen mit von der Partie sein

"Ran an die Geräte" heißt es nämlich wieder am kommenden Samstag, 11. März, ab 14.30 Uhr in der Turnhalle in Kirchdorf. Dort geht es an diesem Nachmittag richtig rund.

Zu dem Spiel-Sportfest mit Geräten für Kinder im Alter ab vier Jahren lädt die LTG Brigachtal Jederman ein. Zwischen 14.30 und 17 Uhr kann in der Turnhalle Kirchdorf wieder ein kniffliger Geräte-Parcours bewältigt werden. Eingeladen sind hierzu alle interessierten Kinder, die Spaß an Bewegung haben und ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen wollen.