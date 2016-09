Brigachtal Räte wollen größeres Wartehäuschen

Brigachtal-Überauchen. Die Bushaltestelle und das Wartehäuschen in der Rathausstraße in Überauchen sorgten in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats für Gesprächsstoff.

Das alte Häuschen musste nun im Zuge der Ortskernsanierung weichen und Platz machen für die Baustelle. Derzeit wird die Rathausstraße saniert. Sobald das Schlachthausgebäude abgerissen, die Bauarbeiten auf den Straßen abgeschlossen und der Straßenstich zur Erschließung der drei Bauplätze hergestellt ist, soll die Bushaltestelle wieder eingerichtet werden.

Über deren Standort herrschte Einigkeit unter den Räten: Dieser soll auch weiterhin in der Rathausstraße bleiben, einige Meter weiter Richtung Bondelstraße versetzt, im südlichen Grenzbereich des Schlachthausareals.