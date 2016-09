Brigachtal Räte wollen größeres Wartehäuschen

Ein neues Buswartehäuschen soll in der Rathausstraße in Überauchen entstehen.

Brigachtal-Überauchen. Die Bushaltestelle und das Wartehäuschen in der Rathausstraße in Überauchen sorgten in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats für Gesprächsstoff.

Das alte Häuschen musste nun im Zuge der Ortskernsanierung weichen und Platz machen für die Baustelle. Derzeit wird die Rathausstraße saniert. Sobald das Schlachthausgebäude abgerissen, die Bauarbeiten auf den Straßen abgeschlossen und der Straßenstich zur Erschließung der drei Bauplätze hergestellt ist, soll die Bushaltestelle wieder eingerichtet werden.