Brigachtal Räte bringen zahlreiche Projekte auf den Weg

Bei der Frageviertelstunde gab es die Anfrage eines Anwohners aus der Alemannenstraße, warum die Briefe der Bewohner aus dieser Straße, die Widerspruch eingelegt hatten gegen die Asylbewerberunterkunft, keine Antworte bekämen. Weder der eingelegte Protest beim Landratsamt noch der Widerspruch beim Regierungspräsidium sei beantwortet worden, auch Gespräche mit einer Landtagsabgeordneten hätten keine Ergebnisse gebracht. Bürgermeister Michael Schmitt verwies nochmals auf die zuständigen Stellen, die sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen hätten.

Dem Wald- und Naturangebot an der Kita Froschberg stimmte der Gemeinderat ein- stimmig unter folgender Maßgabe zu: Die Gemeinde übernimmt das Herrichten der notwendigen Freifläche, die Mitbenutzung von Waldflächen im Bereich Marbach ist mit dem städtischen Forstamt VS abzustimmen. Für notwendige Investitionen (vor allem der Schaffung einer Unterstellmöglichkeit) wird ein Budget von 5000 Euro zur Verfügung gestellt, somit wurde über ein deutlich kostengünstigeres Angebot in Absprache mit der Kita-Leitung abgestimmt.

Der Installation einer Photovoltaikanlage mit Speichereinheit auf den Dächern "Nord" und "Süd" des Seniorenzentrums stimmte der Gemeinderat grundsätzlich zu. Die bereits dafür eingestellten 75 000 Euro im Haushalt reichen jedoch nicht zur Kosten- deckung. Den überplanmäßigen Ausgaben von rund 48 000 Euro stimmte der Gemeinderat zu.