Brigachtal Polizei ermittelt flüchtigen Autofahrer

Brigachtal. Zu einem Zusammenstoß mit zwei Autos kam es laut Polizei am Mittwochabend gegen 19.40 Uhr. Eine Fahrerin eines VW Passats wollte vom Schauinslandweg nach links in die Hochstraße abbiegen. Da sie kein entgegenkommendes Fahrzeug sah, fuhr sie langsam in die Kreuzung ein. Zum gleichen Zeitpunkt befand sich der Fahrer eines Audi A3 aus Richtung Sportplatz auf der Hochstraße. Offenbar war seine Fahrzeugbeleuchtung nicht an. Die beiden Autos stießen zusammen. Der Audi-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Polizisten befragten die Besucher im nahegelegenen Schützenhaus. Dies brachte den entscheidenden Hinweis auf den flüchtigen Fahrer. Dieser konnte an seinem Wohnort angetroffen werden. Der unfallbeschädigte Audi befand sich in der Garage. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet. Der Gesamtsachschaden steht derzeit noch nicht fest.