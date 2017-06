Brigachtal Party, Theater und Blasmusik

Brigachtal. Viele unterschiedliche Programmpunkte versprechen Unterhaltung für alle Altersgruppen. Mit der "Summernight Party" mit DJ ChrisDi startet die Musikverein-Jugend am Freitagabend, 23. Juni, ab 21 Uhr ins Wochenende. Vor zwei Jahren eröffnete der Musikverein das Wochenende noch mit einem Abend, an dem sich die Jugendorchester präsentierten. Doch zwei Konzerte am Musiksommer-Wochenende seien zu viel gewesen, wie der Vereinsvorsitzende Udo Fünfschilling nun rückblickend erklärte. Deshalb habe die Jugend nun alles daran gesetzt, diese Party auf die Beine zu stellen.

Weiter geht es dann im Programm am Samstag, 24. Juni, ab 19.30 Uhr mit dem großen Wunschkonzert des Musikvereins und der "Großen Nacht der Filmmusik".

Sowohl das Jugendorchester Brigachtal-Tannheim unter der Leitung von Christine Wigant als auch das große Orchester unter der Leitung von Volker Rückert studieren zur Zeit Stücke und Melodien ein, die dem Zuhörer bekannt sein dürften. Lieder aus den Disney-Filmen "Frozen", "Dschungelbuch", ein Stück aus James Bond, von Winnetou und Old Shatterhand, aus "Spiel mir das Lied vom Tod", "Der mit dem Wolf tanzt" und dem "Da Vinci Code", aus "Herr der Ringe" und "Fluch der Karibik" bereiten die Musiker derzeit vor.