Brigachtal Organisatoren legen sich mächtig ins Zeug

Die Aufbauarbeiten auf dem Festplatz laufen auf Hochtouren und bald kann es dann losgehen. Ab Samstag halten die örtlichen Vereine (dieses Mal wirken insgesamt 14 mit) im Hüttendorf wieder ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot mit einer Vielfalt an Speisen und Getränken und ein buntes Unterhaltungsprogramm bereit. Los geht es am Samstag um 16 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich und musikalischer Unterhaltung durch den Musikverein. Viele bewährte und beliebte Programmpunkte wie auch einige Neuheiten stehen auf dem Programm.

Geboten wird unter anderem die große Spielwiese mit Spiel- und Bastelspaß direkt neben dem Festplatz, die von der LTG jedes Jahr organisiert und vorbereitet wird. Auch die mobile Kegelbahn des KSC ist beim Dorffest dabei. Die Schorehexen sind wie jedes Jahr mit ihrem Partyzelt vor Ort und laden am Samstag und Montag zum Partyabend. Auch der FC Brigachtal, der SV Überauchen und die Landjugend sorgen mit ihren Angeboten dafür, dass am Samstagabend und auch zum Ausklang am Montagabend Hochbetrieb auf dem Festplatz herrscht.

Der Sonntag beginnt beim FC Brigachtal gediegen mit Frühschoppen ab 11 Uhr und Livemusik mit der Band "Hart am Wind", Musik und Unterhaltung gibt es ebenfalls am Sonntag ab 11 Uhr bei den Landfrauen mit der Band Alsaba. Ab 14 Uhr beginnen dann, erstmals in diesem Jahr die Vereins- und Firmenpräsentationen unter der Motto Brigachtal(er)leben. Hier sollen Jugendliche und Vereine sowie Unternehmen Gelegenheit haben, ungezwungen ins Gespräch zu kommen, zu informieren und Kontakte zu knüpfen. Die Vereine haben viele Überraschungen vorbereitet.