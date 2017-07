Brigachtal Organisation liegt in bewährter Hand

Außerdem werden wieder die beliebten Dorffest-Leckereien wie Crêpes, Waffeln, Chicken Nuggets und auch die beliebten Seelen der Kolpingfamilie angeboten. Ebenfalls mit dabei sind die im vergangenen Jahr neu hinzugekommenen Fußballvereine FC Brigachtal und der SV Überauchen je mit einem großen Zelt. Auch für Kinder und Jugendliche ist wieder ein großes Programm geboten: Unter dem Motto "Brigachtal(er)leben" sollen in diesem Jahr die Kinder und Jugendlichen im Programm-Mittelpunkt stehen.

In Brigachtal aufwachsen, leben und arbeiten heißt, das vielfältige Angebot von Vereinen, aber auch Arbeitgebern nutzen zu können, so Sascha Eichkorn vom Organisations-Team. Die Vereine wollen am Sonntagmittag ihr Jugendangebot präsentieren. Auch Arbeitgeber wurden dieses Jahr mit ins Boot geholt, die ebenfalls am Sonntagmittag Gelegenheit haben, den Jugendlichen Ausbildungsplätze anzubieten.

Fest zugesagt haben bisher Elektro Eichkorn und die Firma Roth & Effinger. Außerdem gibt es wieder Spiel- und Bastelspaß, Ponyreiten und eine Hüpfburg wird aufgebaut. An allen drei Tagen wird außerdem ein so genannter "Snake-Tree" aufgebaut, ein schwebender Holzstamm, der mit jeweils zwei mal neun Metern in die Höhe wachsen kann. Hier können Kinder mit entsprechender Sicherung die Bäume erklimmen. Betreut wird das Angebot von der evangelischen Bezirksjugend.