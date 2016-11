Brigachtal Nikolaus nimmt Schuhe mit

Auch dieses Jahr ist der Nikolaus mit Knecht Ruprecht wieder dank der Nikolausaktion der Kolpingsfamilie in Klengen, Überauchen, Kirchdorf, Marbach, Herzogenweiler, Pfaffenweiler und Tannheim unterwegs. Bis zum 27. November sollten die Anmeldungen bei der Kolpingsfamilie vorliegen, damit die Besuche organisiert und geplant werden können. Anmeldeformulare liegen bereit bei Brigitte Willmann, Hans-Thoma Straße 24, im Pfarrbüro St. Martin, beim Salon Weißer, Überaucher Straße 7, bei Familie Rothmund, Terra Wohnpark 11 in Marbach, bei Annette Brotz-Gora, Wolterdinger Straße 9 in Tannheim und bei Andreas Berger, Holunderstraße 12 in Pfaffenweiler. Außerdem gibt es das Anmeldeformular auch online unter www.kath-brigachtal.de.

Der Nikolaus-Besuch ist kostenlos, Spenden werden jedoch gerne entgegen genommen. Die Spendengelder gehen an verschiedene Organisationen und Initiativen, die Kinder und Jugendliche unterstützen. Außerdem beteiligt sich die Kolpingsfamilie Brigachtal an einer weiteren Aktion: "Mein Schuh tut gut" ist eine bundesweite Schuhsammelaktion des Kolpingwerks Deutschland. Die gesammelten Schuhe werden an die Kolping-Recycling GmbH geschickt. Das Unternehmen prüft den Zustand der Schuhe, diese werden wiederverwendet oder recycelt. Der Erlös geht an die internationale Adolph-Kolping-Stiftung. Der Nikolaus kann pro Familie ein bis zwei Paar Schuhe mitnehmen, wer noch mehr Paare abgeben möchte, kann dies in der Bücherei im Pfarrzentrum und nach den Gottesdiensten in der Allerheiligenkirche tun (Sonntag 11 bis 11.45 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 16 bis 17.30 Uhr).

Seit mehr als 50 Jahren besucht die Kolpingsfamilie Brigachtal die Familien und Vereine um den Nikolaustag, um den Brauch des Besuchs von Nikolaus und Knecht Ruprecht aufrecht zu erhalten. "Letztes Jahr haben wir insgesamt 54 Familien besucht, vier Vereine und sechs Kindergärten sowie den Nikolausmarkt in Marbach", berichtete "Ober-Nikolaus" Andreas Berger, der seit 30 Jahren bei der Aktion dabei ist.