Brigachtal Neuer Jugendleiter ist gefunden

Brigachtals Bürgermeister Michael Schmitt betonte die Wichtigkeit des Kreisverbandes. Lobend erwähnte er die Aktivitäten in den Einzelberichten. Es wirke sich positiv für die Gemeinden aus, wenn sich Vereine öffentlich präsentieren. Er bedankte sich bei den Vereinen im Namen aller Bürgermeister und bat um Entlastung der Vorstände, die einstimmig erteilt wurde.

Die wichtigste Neuerung: Die Kreisvereinigung wird sich in einen eingetragenen Verein umwandeln. Dadurch ergeben sich verschiedene Neuerungen. Die Satzung wurde einstimmige verabschiedet. Bei den Wahlen zum Vorstand und den Wahlen der Kassenprüfer gab es nur eine personelle Änderung: der neue einstimmig gewählte Kreisjungendleiter ist Alexander Kreuz.

Die Vorschau auf das Jahr ergab als großes Ereignis das Kreisjugendtreffen in Linach an der Talsperre am 2. Juli, dazu sind ehrenamtliche Betreuer gesucht. Die nächste Sitzung der Harmonikavereinigung ist am Dienstag 14. November.