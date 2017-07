Brigachtal Neue Kita kostet keine zwei Millionen

Bürgermeister Michael Schmitt erklärte: "Vor vier Jahren stellte sich ja die Frage Neubau oder Sanierung? Man hat sich richtig entschieden! Die Kita ist schön geworden und die Kosten sind nicht, wie fast schon üblich, davon gelaufen!"

Ferdinand Ritzmann (Pro Brigachtal) sagte: "Für Überauchen müssen wir dann auch eine passende Lösung finden. Wir haben in Brigachtal ja fast schon einen Kinderboom. Ich hoffe, dass wir auch in Überauchen neu bauen können, es muss ja nicht so groß wie in Kirchdorf sein."

Tempo 50 auf Ortsverbindung

Auf der Gemeindeverbindungsstraße Überauchen-Rietheim wird das Tempo auch auf Brigachtaler Gemarkung auf 50 Stundenkilometer reduziert. Begründet wird dies durch das höhere Verkehrsaufkommen, das durch die Baumaßnahme in Marbach hervorgerufen wird. Zudem gibt es eine Gewichtsbeschränkung von 7,5 Tonnen. Der landwirtschaftliche Verkehr ist davon ausgenommen.

Veronika Sieber (Pro Brigachtal) wünscht sich eine dauerhafte Temporeduzierung. Auf dem Teilstück würden Kraftfahrzeuglenker teils wirklich "daherschießen".

Anregungen bezüglich einer Belagsverbesserung begegnete Bernd Albert (CDU) im Gemeinderat nun lakonisch: "Man will langsameres Fahren und eine bessere Fahrbahn. Lasst die Straße wie sie ist, dann wird auch nicht schneller gefahren."