Brigachtal Neue Gesichter im Tennis-Vorstand

Brigachtal. Der Vorsitzende Herbert Hirt lobte bei der Mitgliederversammlung den Einsatz im vergangenen Jahr. Mit insgesamt 94 Mitgliedern sei die Zahl zwar nochmals gesunken – im Vorjahr waren es noch 101 – doch das sei noch kein Anlass zur Sorge, betonte Hirt. Mit 16 Jugendlichen, 19 Mitgliedern zwischen 18 und 30 Jahren, 28 Mitgliedern bis 50 Jahren, 18 bis 70 Jahren und 13 Personen über 70 sei die Altersstruktur gut durchmischt, das betonte auch Bürgermeister-Stellvertreter Theo Effinger, der sich beim Verein für den Einsatz beim Kinderferienprogramm bedankte. Auch in diesem Jahr will der Verein wieder einen Beitrag dazu leisten. Mit den zwei neu gewählten Jugendbeauftragten Isabell Bartler und Sonja Storz wird auch 2017 viel in die Jugend investiert. Wie im vergangenen Jahr sind das Sommertraining für Jugendliche und ein Elternabend am 5. April geplant.

Im Jahresrückblick erklärte die scheidende Jugendwartin Belinda Schwarz, dass die Resonanz auf das angebotene Tenniscamp nicht so wie erhofft war. Mit nur fünf Kindern wurde das Programm auf eine eintägige Veranstaltung reduziert. Aus sportlicher Sicht sei die Saison gut gelaufen, erläuterte Sportwart Daniel Hauser. Acht Mannschaften waren gemeldet, die erste Damenmannschaft belegte in der ersten Bezirksklasse den zweiten Platz, die zweite Damenmannschaft schaffte es in der zweiten Kreisliga auf den siebten und die Damen 40 steigen in die erste Bezirksklasse ab. Die erste Herrenmannschaft belegte in der ersten Bezirksklasse den zweiten Tabellenplatz, die zweite Mannschaft schaffte es in der zweiten Bezirksklasse auf den dritten Tabellenplatz, und die Herren 40 erreichten in der Spielgemeinschaft mit dem TC Rietheim in der ersten Bezirksklasse den zweiten Tabellenplatz. Die Herren 50 steigen mit einem guten zweiten Tabellenplatz auf.

Erste Spiele in der kommenden Saison finden Anfang Mai statt, davor sind noch einige Arbeitseinsätze der Mitglieder nötig, um die Anlage wieder in Schuss zu bringen. "Vergangenes Jahr waren die Arbeitseinsätze sehr gut besucht. Ich hoffe, dass das auch dieses Jahr so bleibt", betonte der stellvertretende Vorsitzende Björn Waller.