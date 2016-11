Brigachtal Narren suchen einen neuen Chef

Brigach tal. Nach neun Jahren im exponierten Amt tritt Jürgen Häßler kürzer, während der Hauptversammlung fand sich kein Nachfolger. Markus Schultis führt den Verein kommissarisch, auf den Zunft-“Vize“ kommt damit noch etwas mehr Arbeit zu. Häßler bleibt den "Tal-Narren" in organisatorischen sowie repräsentativen Belangen erhalten und fungiert noch als Narrenrat, zum Abschied gab es für ihn stehenden Applaus. "Vielen Dank, liebe Freunde. Die Narrenzunft ist ein geiler Verein, wir alle können stolz sein", herzte Häßler in die gut besetzten Reihen im Georg-Lettner-Saal der Klengener Grund- und Hauptschule. Unter Jürgen Häßler haben sich als Gruppen die Trommlerinnen und die Teenie-Garde gebildet, auch an der Wiederbelebung des Hemdglonkerumzugs hatte der ehemalige "Chef" ordentlich Anteil. Der Ausbau der Narrenhalle kam voran, die Häskammer ist eingeweiht, folgerichtig schritt Markus Rist als Bürgermeister-Stellvertreter nun zur Tat und dankte Häßler im Namen der Gemeindeverwaltung.

Stichwort Neugründung: Fortan ist die Zunft auch mit einer kleineren Guggenmusik bestückt, Jürgen Häßler ist aktiv dabei. Die leicht schrägen und vor allem lauten Musikanten hatten bei der Hauptversammlung einen ersten Kurzauftritt. Im ablaufenden Jahr stehen noch fünf offizielle Vereinstermine an. Der "Häß-TÜV" für die Strohmänner findet am 7. und 12. Dezember jeweils um 19 Uhr in der Zunftstube statt, ebenfalls am 12. Dezember trifft sich der Nachwuchs um 17.30 Uhr zur zweistündigen Weihnachtsfeier in der Narrenhalle.

Die Winterwanderung am 11. Dezember, dem dritten Advent, führt nach Schönwald und in ein Holzbildhauer-Atelier, der Jahresabschluss aller Aktiven "steigt" am 29. Dezember um 19 Uhr, einmal mehr findet man in der Narrenhalle zusammen. Der "Schmutzige" fällt auf den 23. Februar.