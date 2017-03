Brigachtal Muttertagskonzert neu aufgezogen

Auch für das kommende Jahr hat sie sich weitere Ziele gesteckt. Das Muttertagskonzert soll umgestaltet werden und auch beim Dorffest will die 35-Jährige mit dem Gesangverein wieder aktiv werden. "Der Brigachtaler Gesangverein Harmonie wird beim kommenden Dorffest wieder mit dabei sein", kündigte Wohlgemuth entschlossen an. Statt im großen Festzelt könnte der Verein beispielsweise in einer oder zwei Festbuden etwas anbieten. Dank des neuen Dorffestkonzepts sei der Aufwand auch mit weniger personellem Aufwand gut plan- und machbar. Genaueres werde in den kommenden Wochen noch ausgearbeitet.

Auch das Muttertagskonzert, das am 13. Mai stattfindet, wird im neuen Gewand erscheinen. "Wir haben ein ganz neues Konzept erarbeitet, das viel kreativen Spielraum lässt", verspricht Wohlgemuth. Unter anderem wird der Brigachtaler Musikverein den Abend mitgestalten und auch ein neues Gesangsduo, das Cheyenne Effinger von der hiesigen Landjugend auf die Beine stellt, wird auftreten. Ein weiterer Gastauftritt ist vom Villinger Sängerkreis geplant.

Schriftführer Bernhard Berger blickte auf die vergangene Saison zurück und berichtete über Konzerte und Ereignisse. Ein großer Erfolg sei der "Tag des Liedes", der im Sommer auf dem Villinger Latschariplatz die Massen begeisterte, gewesen. Auch das gemeinsame Konzert mit den Tannheim-Singers und das erfolgreiche Theaterwochenende in der Weihnachtszeit nannte Berger in diesem Zusammenhang.