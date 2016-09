Brigachtal Musikalischer Genuss für Metal-Fans

Anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens hat "Basilisk" den Metal-Abend ins Leben gerufen und drei Bands eingeladen, die an diesem Abend in der Kirchdorfer Turn- und Festhalle auf der Bühne Vollgas geben werden. Auch Basilisk selbst will bei den Konzertgästen und treuen Fans für musikalischen Hochgenuss sorgen. Außerdem werden Überraschungsgäste erwartet, die auf der Bühne eine kleine Kostprobe geben. Mehr wollen die Veranstalter dazu noch nicht verraten.

Zur Zeit laufen die Planungen auf Hochtouren, auch der FC Brigachtal bereitet den großen Abend vor. Der Verein wird vor allem für Getränke und Speisen sorgen. "Wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit mit dem FC Brigachtal und darüber, an diesem Abend unser Bandjubiläum gebührend feiern zu können", sind sich Sänger Frank Scheuble und Keyboarder Thomas Adis einig. Mit den Bands "Agitation" aus Tuttlingen, "Timeless Rage" aus Schwenningen und Shezoo aus Zürich haben sie ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, bei dem die musikalische Bandbreite vom Thrash-Metal, Heavy Rock bis hin zum Symphonic Power Metal reicht. Karten sind in Kürze im Vorverkauf für 15 Euro bei Neukauf Weißmann, der Postagentur Bölling, im Gitarra in Villingen sowie bei Adis Textildruck in Schwenningen erhältlich. Außerdem bietet Basilisk ab sofort Onlinetickets an, die per Mail unter shop@basilisk.de bestellt werden können. Auch an der Abendkasse halten die Veranstalter Eintrittskarten bereit. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr.